В Шахтах добровольцы оказывают помощь собаке, лишившейся хвоста

В Шахтах добровольцы оказывают помощь собаке, лишившейся хвоста. Информацию для DonDay предоставила Ольга Мосиюк.

Травмированное животное нашли неподалеку от железнодорожной станции. Обеспокоенные горожане, заметив истекающую кровью собаку, сразу же проинформировали волонтера.

-Мы незамедлительно доставили собаку в ветеринарную клинику, оценив серьезность повреждений, - рассказывает Ольга. -Работники клиники провели тщательную обработку раны и наложили швы. В первые дни собака отказывалась от пищи, но затем, по мере улучшения ее состояния, к ней вернулся аппетит.

Причины потери хвоста остаются невыясненными. Зоозащитница предполагает несколько сценариев: вероятно, собаку зацепил поезд, либо нападением других собак.

В дальнейшем планируется консультация с хирургом для оценки незначительных повреждений позвоночника.
Фото: Соцсети
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.