Фото: Соцсети

В Шахтах добровольцы оказывают помощь собаке, лишившейся хвоста. Информацию для DonDay предоставила Ольга Мосиюк.Травмированное животное нашли неподалеку от железнодорожной станции. Обеспокоенные горожане, заметив истекающую кровью собаку, сразу же проинформировали волонтера.-Мы незамедлительно доставили собаку в ветеринарную клинику, оценив серьезность повреждений, - рассказывает Ольга. -Работники клиники провели тщательную обработку раны и наложили швы. В первые дни собака отказывалась от пищи, но затем, по мере улучшения ее состояния, к ней вернулся аппетит.Причины потери хвоста остаются невыясненными. Зоозащитница предполагает несколько сценариев: вероятно, собаку зацепил поезд, либо нападением других собак.В дальнейшем планируется консультация с хирургом для оценки незначительных повреждений позвоночника.