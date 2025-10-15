В Шахтах добровольцы оказывают помощь собаке, лишившейся хвоста
В Шахтах добровольцы оказывают помощь собаке, лишившейся хвоста. Информацию для DonDay предоставила Ольга Мосиюк.
Травмированное животное нашли неподалеку от железнодорожной станции. Обеспокоенные горожане, заметив истекающую кровью собаку, сразу же проинформировали волонтера.
-Мы незамедлительно доставили собаку в ветеринарную клинику, оценив серьезность повреждений, - рассказывает Ольга. -Работники клиники провели тщательную обработку раны и наложили швы. В первые дни собака отказывалась от пищи, но затем, по мере улучшения ее состояния, к ней вернулся аппетит.
Причины потери хвоста остаются невыясненными. Зоозащитница предполагает несколько сценариев: вероятно, собаку зацепил поезд, либо нападением других собак.
В дальнейшем планируется консультация с хирургом для оценки незначительных повреждений позвоночника.