В Шахтах Ростовской области на улице нашли истекающую кровью собаку

Фото: Ольга Мосиюк

В Шахтах Ростовской области неизвестный жестоко избил собаку. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на руководителя центра «Святобор» Ольга Мосиюк.Случай произошел в частном секторе переулка автомобильного 14 октября. По словам волонтера Ольги Мосиюк, в тот день ранним утром ее разбудил звонок.- Мне позвонила жительница того частного сектора, которая увидела на улице окровавленную собаку, — вспоминает Ольга. — Пес не двигался, а рядом с гаражом была лужа крови. Глаза у него были налиты кровью, а на голове до кости содрана шкура. Я сразу же отвезла его в ветеринарную клинику.Врачи осмотрели животное и пришли к выводу, что его били тупым предметом по голове. Однако других ран они не обнаружили.Псу необходимо хирургическое вмешательство, но сейчас это невозможно из-за его тяжёлого состояния и инфекционного заболевания — бабезиоза. Если провести операцию в данный момент, есть риск, что животное не перенесёт её и погибнет. Сейчас проводятся противоклещевые процедуры, ставятся капельницы и делаются уколы антибиотиков, однако улучшения пока не заметны.Животное продолжает оставаться неподвижным и отказывается от еды, но надежда на выздоровление всё ещё есть. Если удастся победить заболевание, собаке сделают операцию.