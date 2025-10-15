В Ростове доставили в суд заместителя начальника ГУ МЧС по Ростовской области

Фото: Дондей

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону выбирают меру пресечения для заместителя начальника ГУ МЧС по Ростовской области. Спасатель уже находится в зале суда в наручниках. Заседание стартовало 15 октября в 15:30. Об этом сообщает Donday.ruДмитрия Головчанова обвиняют в превышении полномочий. Следствие считает, что он подписал акты о приемке работ по строительству ГИМС в Таганроге, которые фактически не были выполнены. Ущерб составил более 10 миллионов рублей.Спасатель выглядит растерянным. Ему явно не нравится находиться в наручниках под пристальным вниманием журналистов.