ФК «Ростов» столкнулся с финансовыми трудностями: клуб получил предупреждение от РФС

Фото: ФК Ростов.

Футбольный клуб «Ростов» из России столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами. Об этом сообщил генеральный директор клуба Игорь Гончаров.Российский футбольный союз (РФС) написал в адрес руководства клуба письмо, в котором указал на нехватку финансирования на 2025 год. Это связано с тем, что спонсоры не выполнили свои обязательства по финансированию. Кроме того, с 1 января 2026 года клуб может потерять некоторых своих партнёров, что ещё больше ухудшит ситуацию.РФС призвал руководство «Ростова» срочно принять меры, чтобы исправить финансовые проблемы и получить разрешение на участие в следующем сезоне. Игорь Гончаров подтвердил, что клуб уже работает над решением этих вопросов. Он также сказал, что проблемы с долгами у «Ростова» были давно, но в последние месяцы клуб активно пытается их решить.Команда «Ростова» продолжает тренироваться и готовится к важной игре против «Спартака». Игорь Гончаров также сообщил, что президент клуба Арташес Арутюнянц ушёл со своей должности.Добавим, что доходы клуба «Ростов» упали на 14% по сравнению с прошлым годом. Убыток составил 1,93 миллиарда рублей. На 2024 год клуб занимает восьмое место в списке самых прибыльных команд. В прошлом году они заработали 3,693 миллиарда рублей. Эти деньги пришли от продажи билетов, рекламы, спонсорских взносов и других источников.