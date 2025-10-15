Вечером 15 октября в Ростовской области объявили желтый уровень беспилотной опасности

Фото: Купол России

Вечером 15 октября в Ростовской области был введен желтый уровень угрозы из-за беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили каналы мониторинга.Указанный уровень опасности, в частности, был объявлен для Миллерово. Этот режим предупреждает о присутствии дронов в регионе.В связи с введением этого уровня жителям советуют сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на проверенные сведения, распространяемые официальными органами.В то же время, одновременно с оповещением о возможной атаке дронов, в Ростове временно ограничили доступ к мобильному интернету.Данная мера была предпринята с целью обеспечения безопасности населения.