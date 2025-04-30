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В Шахтах зоозащитники спасли жизнь собаки, попавшей в капкан

В Шахтах зоозащитники спасли жизнь собаки, попавшей в капкан
В городе Шахты местные жители нашли собаку, застрявшую в капкане. Об этом сообщил портал «К вашим услугам».  

Инцидент произошел 29 апреля в районе Первого водосборника. Зоозащитница Ольга Моисюк, руководитель центра «Святобор», обнаружила истощенного пса с окровавленной лапой. По её словам, животное провело несколько дней в железной ловушке.  

Вероятно, капкан предназначался для ловли лисы, но в него случайно угодила собака.  

Из-за страха и боли животное не давалось людям. Только совместными усилиями нескольких человек удалось поймать пса и доставить в ветклинику.  

Изначально врачам хотели ампутировать больную лапу. Однако специалисты и защитники животных надеются на успешное лечение. Реабилитация собаки будет длительной и сложной. Ей потребуется не только медицинская помощь, но и поддержка в адаптации к новой жизни. 

Ольга Моисюк сообщила, что намерена обратиться в полицию. Она отметила, что случаи жестокого обращения с животными в городе участились. Также зоозащитница подчеркнула, что установка капканов запрещена законом.
Фото: соцсцети
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