В Шахтах зоозащитники спасли жизнь собаки, попавшей в капкан

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В городе Шахты местные жители нашли собаку, застрявшую в капкане. Об этом сообщил портал «К вашим услугам».Инцидент произошел 29 апреля в районе Первого водосборника. Зоозащитница Ольга Моисюк, руководитель центра «Святобор», обнаружила истощенного пса с окровавленной лапой. По её словам, животное провело несколько дней в железной ловушке.Вероятно, капкан предназначался для ловли лисы, но в него случайно угодила собака.Из-за страха и боли животное не давалось людям. Только совместными усилиями нескольких человек удалось поймать пса и доставить в ветклинику.Изначально врачам хотели ампутировать больную лапу. Однако специалисты и защитники животных надеются на успешное лечение. Реабилитация собаки будет длительной и сложной. Ей потребуется не только медицинская помощь, но и поддержка в адаптации к новой жизни.Ольга Моисюк сообщила, что намерена обратиться в полицию. Она отметила, что случаи жестокого обращения с животными в городе участились. Также зоозащитница подчеркнула, что установка капканов запрещена законом.