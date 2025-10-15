Руководство ФК «Ростов» подтвердило увольнение президента клуба Арташеса Арутюнянца

Фото: ФК Ростов

В пресс-службе футбольного клуба «Ростов» сообщили об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента. Информацию подтвердил генеральный директор клуба Игорь Гончаров.Ранее на официальных ресурсах клуба был опубликован прощальный пост, где Арутюнянц объявил о своём уходе после восьми лет работы. Сообщается, что это решение было принято им лично.- Могу подтвердить, что Арташес Владимирович Арутюнянц больше не является президентом ФК «Ростов». Хочу выразить ему благодарность за время, проведённое в клубе, – заявил Игорь Гончаров, комментируя отставку.Также стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) обратился к руководству и владельцам «Ростова» с настоятельной просьбой оперативно решить существующие проблемы, чтобы успешно пройти процедуру лицензирования для участия в следующем сезоне.