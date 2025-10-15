Судьбу филармонии Ростова будут отстаивать в суде

- Отсылка ко Дворцу дожей была очень интересная, что ритм и конфигурация оконных проемов, трехъярусное остекление. Но как раз только это и является единственным, что осталось от дореволюционного здания, - отметил Александр Харченко, заведующий научно-методическим отделом «Музея истории города Ростова-на-Дону». - Если бы, наверное, те люди, которые смотрели в эту аналогию с Дворцом дожей, видели первоначальный вид этого здания, может быть, они бы еще больше аналогию увидели с какой-то старинной архитектурой.

- И Николай Александрович, и Владимир Александрович, они считали именно это здание самым знаковым объектом своей творческой биографии. Это уникально, что последней реставрацией филармонии занимались два заслуженных архитектора СССР, а также заслуженный художник Мокин, - выступил член Союза архитекторов России Владимир Дюкарев. - История идет. Когда придет время писать летопись архитектуры 70-80-х годов, то подобные объекты будут пересчитаны по пальцам.

Фото: Дондей

Судьбу филармонии Ростова будут решать в суде. К этому решению пришли общественники после отказа дать зданию статус ОКН.К капитальному ремонту филармонии приступили еще в августе текущего года. Учреждение оградили строительным забором и на нем разместили паспорт объекта. На эти цели было выделено более 490 миллионов рублей. По плану завершить их должны через два года.На произошедшее остро отреагировали общественники. Чтобы капремонт не стер подчистую существующий облик здания, они подали заявление на признание филармонии объектом культурного наследия. Этот статус может гарантировать защиту от кардинальных изменений.На период рассмотрения документа все строительные работы приостановили. Градозащитники сообщили, что побоялись идти с этим делом в суд. Потому как за период судебных разбирательств фасад и интерьер здания успели бы переделать.В начале осени прошло заседание общественного совета для рассмотрения этого вопроса. Общественники и краеведы выступали с докладами. В них они выражали свою позицию относительно реставрации филармонии. В результате активных дебатов большинство голосов было отдано «против» присвоения зданию статуса ОКН.В октябре состоялось итоговое заседание по решению судьбы облика учреждения. На встрече участники вновь выступали с докладами. Вначале рабочая группа заслушала выступления тех, кто выступает «против» придания филармонии необходимого статуса.Главным аргументом, на который опирались докладчики, было то, что здание реставрировалось множество раз. По их мнению, из-за этого оно утратило свою историческую уникальность.По словам выступающих, присвоение статуса ОКН усложнит любые ремонтные работы. На реставрацию филармонии понадобится больше денег, так как многие элементы интерьера сделаны под заказ. Помимо этого, каждое изменение в облике здания будет проходить под особым контролем. Из-за этого проведение любых работ может затянуться.В то же время общественники уверены, что статус ОКН защитит от кардинальных изменений в облике филармонии. Они говорят, что запланированный ремонт сделает облик объекта более простым. Из-за строительного вмешательства самобытные элементы архитектуры здания уберут и заменят современными аналогами.По результатам голосования из 14 членов рабочей группы 12 проголосовали против присвоения филармонии статуса ОКН, а два решили воздержаться.После итогового решения было объявлено о возобновлении ремонтных работ в здании. Несмотря на это, градозащитники намерены идти в суд. Они собираются до последнего отстаивать внешний облик любимого ростовчанами здания.