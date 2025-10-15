В Новочеркасске военный ищет свидетелей ДТП, в котором погибла его супруга

Фото: Владимир Р.

В аварии в Новочеркасске 14 сентября погибла многодетная мать. Вдовец вышел из реанимации и ищет очевидцев, которые помогли бы восстановить справедливость после случившегося с его семьей.В злополучную дату супруги Владимир и Екатерина ехали по Харьковскому шоссе. Екатерина была за рулем их «Киа».— Мы ехали домой из центра Новочеркасска, из «Детского мира». Сразу после мостика на завод ЖБИ нам лоб в лоб вылетел «Хендай Акцент», — рассказал Владимир. — После столкновения на «встречке» машину вынесло на «ВАЗ 21124».Сила столкновения был ужасной. Оба супруга получили тяжелые травмы, но серьезнее пострадала Екатерина. От удара о руль сильно повреждены оказались ее внутренние органы и скелет.На месте девушку смогли ненадолго реанимировать очевидцы — у нее восстановилось дыхание. Потом приехали машины «скорой» и отвезли пару в больницу.Владимир из событий той ночи помнит только, как очнулся в реанимации — с переломами ребер, грудины и бедренной кости, ушибами легких и сердца.Он нашел телефон и позвонил своему ребенку — 10-летнему сыну. Второму сыну супругов — 7 лет, а дочери — 5. Мужчина сказал сыну вместе с братом и сестрой идти ночевать к соседке.— Юлия — наша подруга. Она мне потом перезвонила, я ей объяснил, что мы попали в ДТП… — с горечью рассказал Владимир. — Я сказал: «Пригляди, пожалуйста, за детьми». У нее они жили три дня, пока наши с Катей родители не приехали из Ханты-Мансийска.Через несколько часов Екатерина скончалась. Ей было всего 35 лет.— Я не смог попасть на похороны. Когда жену хоронили, я был в больнице. Детей тоже не пустил, они еще совсем маленькие, — поделился вдовец, сдерживая слезы. — Спасибо части, в которой я служу, — там взяли организацию похорон на себя.Вскоре Владимир выписался из больницы и отправился к детям. Сейчас он передвигается на костылях и пытается привыкнуть к тому, что жены больше нет. Вместе с родственниками он делает все, чтобы их с Екатериной дети справились с утратой.— Я стараюсь наладить благоприятную обстановку для детей. Они продолжают посещать школу, детский сад. Но видно, что они скучают по маме. Мы им объяснили, что… она больше не вернется, — с дрожью в голосе рассказал Владимир.Гложет его и то, что в отношении выехавшего на полосу встречного движения водителя не возбудили уголовное дело.— Водитель «Хендай» числится как участник аварии. Он до сих пор находится в больнице и не дает показания, — рассказал Владимир. — Тут что-то не так. У него поломаны ноги, а не голова. Мой адвокат обратил внимание следователя на то, чтобы в больнице запросили медицинское заключение, есть ли основания его не допрашивать. Следователь ничего не сказал про свидетелей, но я знаю, что чем больше их найду, тем больше я докажу правду.В данный момент он занимается поисками свидетелей аварии. Если вы ее видели, проезжали в тот день по шоссе с видеорегистратором или как-то можете поспособствовать расследованию, пожалуйста, обратитесь к Владимиру в соцсетях: @id112577893.