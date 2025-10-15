В Ростовской области в реке Маныч рыбаки выловили двух гигантских толстолобиков
В Ростовской области в реке Маныч рыбаки выловили двух гигантских толстолобиков. Удачным уловом поделился один из рыбаков Дмитрий Иващенко.
Интерес к рыбалке у мужчины появился еще в детстве. В дальнейшем увлечение переросло в любимое дело всей жизни.
Теперь он передает свои знания с умениями другим. Например, мужчина собирает и подбирает снасти для разных рыбалок на заказ, а также организовывает рыболовные экспедиции.
На днях Дмитрий поехал на рыбалку с участниками очередной экспедиции. За пару дней они выловили судака, окуня, щуку и берша. На крючок попался и крупный улов. Трофеями этой поездки стали два толстолобика 15 и 13 килограммов.
Крупный улов рыбаки поделили пополам. Эта добыча стала отличным дополнением к праздничному столу.