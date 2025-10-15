- Сейчас выезжаю на воду часто (около 110 - 130 раз в год). Для меня рыбалка - это одно из основных занятий, работа, отдых и половина моего времени, - поделился Дмитрий.

- Попались они утром и вечером. Видимо, в самые часы активности куда то плыли и случайно подцепились, - рассказал подробнее о крупном улове Дмитрий Иващенко.

Фото: Дмитрий Иващенко

В Ростовской области в реке Маныч рыбаки выловили двух гигантских толстолобиков. Удачным уловом поделился один из рыбаков Дмитрий Иващенко.Интерес к рыбалке у мужчины появился еще в детстве. В дальнейшем увлечение переросло в любимое дело всей жизни.Теперь он передает свои знания с умениями другим. Например, мужчина собирает и подбирает снасти для разных рыбалок на заказ, а также организовывает рыболовные экспедиции.На днях Дмитрий поехал на рыбалку с участниками очередной экспедиции. За пару дней они выловили судака, окуня, щуку и берша. На крючок попался и крупный улов. Трофеями этой поездки стали два толстолобика 15 и 13 килограммов.Крупный улов рыбаки поделили пополам. Эта добыча стала отличным дополнением к праздничному столу.