Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Спустя 11 месяцев на Дону отменили карантин из-за бешенства барсука

Спустя 11 месяцев на Дону отменили карантин из-за бешенства барсука

После почти годового действия в северном регионе Ростовской области был снят карантин, введенный из-за выявления бешенства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте областной администрации.

В ноябре 2024 года в Дегтевском сельском поселении жители обнаружили труп барсука. Для проведения анализа останки животного были отправлены в лабораторию. Полученные данные подтвердили наличие у барсука вируса бешенства. Этот случай стал первым зарегистрированным в дикой природе в 2024 году.

Через 11 месяцев действие карантинных мероприятий в Миллеровском районе было прекращено.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.