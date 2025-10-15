Спустя 11 месяцев на Дону отменили карантин из-за бешенства барсука

Фото: Donday

После почти годового действия в северном регионе Ростовской области был снят карантин, введенный из-за выявления бешенства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте областной администрации.В ноябре 2024 года в Дегтевском сельском поселении жители обнаружили труп барсука. Для проведения анализа останки животного были отправлены в лабораторию. Полученные данные подтвердили наличие у барсука вируса бешенства. Этот случай стал первым зарегистрированным в дикой природе в 2024 году.Через 11 месяцев действие карантинных мероприятий в Миллеровском районе было прекращено.