Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону в банке шоколадной пасты в колонию пытались передать наркотики

На Дону в банке шоколадной пасты в колонию пытались передать наркотики

В исправительной колонии № 2, находящейся в Ростове-на-Дону, предотвратили пронос нелегальных веществ. Отец пытался пронести осужденному сыну наркотики в упаковке из-под шоколадного крема. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области.

Согласно имеющейся информации, 76-летний мужчина прибыл 11 октября в ИК-2 Ростова для длительного свидания с сыном, отбывающим наказание. При проверке личных вещей посетителя, а также передачи, предназначенной заключенному, сотрудники обнаружили в банке с шоколадной пастой два свертка небольшого размера.

Вещество в виде порошка, содержащееся в пакетах, было конфисковано и отправлено на экспертизу. Предположительно, изъятое вещество является наркотическим или психотропным препаратом.
Фото: ГУФСИН РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.