На Дону в банке шоколадной пасты в колонию пытались передать наркотики

Фото: ГУФСИН РО

В исправительной колонии № 2, находящейся в Ростове-на-Дону, предотвратили пронос нелегальных веществ. Отец пытался пронести осужденному сыну наркотики в упаковке из-под шоколадного крема. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области.Согласно имеющейся информации, 76-летний мужчина прибыл 11 октября в ИК-2 Ростова для длительного свидания с сыном, отбывающим наказание. При проверке личных вещей посетителя, а также передачи, предназначенной заключенному, сотрудники обнаружили в банке с шоколадной пастой два свертка небольшого размера.Вещество в виде порошка, содержащееся в пакетах, было конфисковано и отправлено на экспертизу. Предположительно, изъятое вещество является наркотическим или психотропным препаратом.