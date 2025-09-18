Собаку в Ростовской области нашли с раной от пули

Фото: соцсети

В Ростовской области в Шахтах местные жители 16 сентября обнаружили собаку с ранением от огнестрельного оружия. Об этом сообщает реабилитационный центр для животных Шахт.Собаку нашли в поселке Артем. О случае зоозащитнице Ольге Мосиюк рассказали очевидцы. Она незамедлительно приехала на помощь и доставила пострадавшее животное в ветеринарную клинику. Врачи выявили, что пуля пробила лапу собаке насквозь, повредив кости, а также нанесла травму хвосту. Песику была проведена срочная операция в ветклинике Новочеркасска.В настоящий момент пушистик проходит реабилитацию. Волонтеры выражают надежду на скорейшее выздоровление.Личность человека, который причинил вред животному, остаётся неизвестной. Несмотря на травмы, пес так же доверяет людям.