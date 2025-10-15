На Дону на торги за 11,2 млн выставили арестованное имущество оптовой компании

Фото: Торги России

В Ростовской области на площадке "Торги России" опубликовано объявление о реализации конфискованного имущества оптовой фирмы. На аукцион выставлен газопровод, находящийся в городе Волгодонске, начальная цена которого составляет 11,2 миллиона рублей.Все желающие могут подать заявку на участие до 30 октября. Итоги торгов будут объявлены 31 октября, на следующий день после завершения приема заявок.Стоит отметить, что это уже повторная попытка продать имущество. В прошлый раз на аукцион были выставлены 13 лотов, включающих, помимо газопровода, автомобили, квартиру, несколько земельных участков и теплоход. Суммарная стоимость имущества тогда оценивалась в 17,7 миллиона рублей. Однако, первичная продажа газопровода не состоялась из-за недостаточного количества участников.ЗАО «СКФ», специализирующееся на оптовой торговле полуфабрикатами, ведет свою деятельность в Волгодонске с 1997 года.