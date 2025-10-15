Новости
В Азовском районе грибники насобирали богатый урожай осенних грибов

В Азовском районе грибники насобирали богатый урожай осенних грибов
В Азовском районе грибники собрали множество разных грибов. Об этом грибники сообщили в социальных сетях 14 октября.

На прошлых выходных группа местных жителей отправилась за грибами. Во время небольшой прогулки они нашли целую полянку с разными осенними грибами. Среди них были шампиньоны, луговые опята и синеножки. Грибники были очень удивлены таким разнообразием и сразу начали фотографировать свою находку.

Осень 2025 года оказалась особенно урожайной на грибы. Это, вероятно, связано с благоприятными погодными условиями.
Фото: Ростов.ру
