В Азовском районе грибники насобирали богатый урожай осенних грибов

Фото: Ростов.ру

В Азовском районе грибники собрали множество разных грибов. Об этом грибники сообщили в социальных сетях 14 октября.На прошлых выходных группа местных жителей отправилась за грибами. Во время небольшой прогулки они нашли целую полянку с разными осенними грибами. Среди них были шампиньоны, луговые опята и синеножки. Грибники были очень удивлены таким разнообразием и сразу начали фотографировать свою находку.Осень 2025 года оказалась особенно урожайной на грибы. Это, вероятно, связано с благоприятными погодными условиями.