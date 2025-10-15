Новости
В Ростовской области медики зарегистрировали семь типов циркулирующих вирусов

В Ростовской области эксперты из регионального управления Роспотребнадзора сообщили о выявлении семи типов циркулирующих вирусных инфекций. Информация об этом была опубликована в пресс-релизе областного отделения ведомства.

По данным эпидемиологического мониторинга, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ростовской области соответствует типичным показателям для этого периода года. В период с 6 по 12 октября не наблюдалось превышения установленных эпидемических порогов.

Однако, на территории области были обнаружены образцы семи различных вирусных агентов. Большая часть из них – это вирусы, отличные от гриппа, в частности, аденовирусы, вирусы парагриппа, риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и респираторно-синцитиальные вирусы (РСВ).

Кроме того, в регионе активно проводится программа профилактической иммунизации населения. За первые две недели текущего месяца свыше 945 тысяч жителей области получили прививку от гриппа.

Стоит отметить, что два вируса из семи зафиксировали в начале октября. Парагрипп и аденовирусная инфекция, несмотря на свои отличительные черты, относятся к категории острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Для парагриппа характерны такие симптомы, как повышение температуры тела, головная боль, отёк слизистой оболочки носоглотки, болевые ощущения в горле при глотании, насморк, а также сухой лающий кашель.
