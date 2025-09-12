Мусор из Семикаракорска будут вывозить на мусорный полигон в Волгодонске

Фото: Правительство Ростовской области

О временном изменении маршрута транспортировки отходов из Семикаракорска сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. Теперь их будут доставлять на другой полигон, находящийся в пределах Ростовской области.Как заявила министр, мусор из указанного муниципалитета будет временно перенаправлен в межмуниципальный экокомплекс по утилизации отходов, расположенный в Волгодонске. Региональный оператор гарантирует стабильный вывоз мусора по графику, без каких-либо задержек. При этом оплата за данную услугу для жителей останется на прежнем уровне, увеличения тарифов не планируется.Стоит отметить, что в июне текущего года Арбитражным судом Ростовской области была временно приостановлена деятельность полигона ООО «Южный город» сроком на 60 суток.Данное решение было следствием иска, поданного областной природоохранной прокуратурой. В мае этого года проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры и Роспотребнадзора, выявила на территории полигона опасные отходы в жидком виде.