На Дону арбитраж не удовлетворил жалобу компании «Южный город»

Согласно информации из картотеки арбитражных дел, апелляционная жалоба компании "Южный город" была отклонена Ростовским арбитражным судом.Причиной судебного разбирательства стало временное прекращение работы предприятия на два месяца из-за нарушений правил обращения с отходами на Семикаракорском полигоне. В мае текущего года прокуратура по охране природы совместно с Роспотребнадзором обнаружили на территории полигона опасные жидкие отходы.В июне 2025 года Арбитражный суд Ростовской области постановил временно приостановить деятельность ООО "Южный город" на Семикаракорском полигоне на 60 суток."Южный город" не согласился с данным решением и подал апелляцию. Однако суд счел, что компания не предоставила убедительных доказательств невозможности выполнения требований законодательства, и оставил жалобу без удовлетворения.Ранее DonDay сообщал о планах вывоза бытовых отходов из Семикаракорска на другой полигон в Ростовской области.