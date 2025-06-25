В Ростовской области «Южный город» регулярно сливал жидкие отходы в котлован

Фото: Южное межрегиональное управления Росприроднадзора

В Ростовской области организация "Южный город" регулярно осуществляла слив жидких промышленных отходов в специально вырытый котлован, о чем сообщили представители Южного межрегионального управления Росприроднадзора.Согласно информации, предоставленной ведомством, в ходе инспекций эксперты обнаружили серьезные нарушения в деятельности компании "Южный город", расположенной в Семикаракорском районе.Выяснилось, что данное предприятие систематически пренебрегает установленными правилами утилизации отходов, образующихся в процессе производства. Особую тревогу у специалистов вызвал факт несанкционированного сброса жидких отходов, относящихся к четвертому классу опасности.Предположительно, организация осуществляла слив осадка, образующегося в промышленных накопителях сточных вод, в обычный котлован, не имеющий необходимой защитной изоляции. При этом компания допускала несоответствия в оформлении документации. Ранее "Южный город" успешно прошел государственную экологическую экспертизу и получил положительное заключение.Арбитражный суд Ростовской области принял решение о временной приостановке работы предприятия на срок два месяца.