Замначальника ГУ МВД по Ростовской области скончался от коронавируса

От коронавируса на 59-м году жизни скончался заместитель начальника ГУ МВД по Ростовской области Вячеслав Нагоша. Об этом руководство донского главка сообщило утром 16 сентября во время видеопланерки, сообщает DonDay.ru.Как стало известно, у Вячеслава Нагоши были сопутствующие заболевания, которые повлияли на тяжелое течение болезни. Состояние правоохранителя ухудшалось, и он скончался в реанимации.Генерал-майор внутренней службы Вячеслав Нагоша родился на Украине в 1962 году. После окончания школы поступил в Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени главного маршала артиллерии М. И. Неделина. Позже получил высшее юридическое образование в РЮИ МВД России.Службу в правоохранительных органах начинал участковым в Ростове и дослужился до замначальника ГУ МВД России по Ростовской области. В 2018 году ему было присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.У Вячеслава Нагоши остались жена и две дочери.