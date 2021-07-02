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В Ростовской области в реке выловили труп 55-летнего мужчины

В Ростовской области в реке выловили труп 55-летнего мужчины
В Ростовской области в реке Калитва выловили труп 55-летнего мужчины. Происшествие случилось 3 июля в Белокалитвинском районе.

По информации собственного источника Rostov.ru, житель хутора Крутинского пришел искупаться в реке. Погрузившись в воду, мужчина пропал из виду. Больше его никто не видел. Родственники хуторянина вызвали полицию и спасателей. Спустя некоторое время тело хуторянина нашли недалеко от места, где он зашел в воду. Медики констатировали его смерть.

- На место выезжала следственно-оперативная группа, - прокомментировал источник. - По предварительной информации, следов насилия на трупе нет.

Тело направлено в морг для выяснения всех обстоятельств смерти мужчины.

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