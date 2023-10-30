Ростовчане выловили в реке Дон рыбу, зараженную неизвестной болезнью

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Местные рыбаки поймали в реке Дон улов, зараженный неизвестной болезнью. Кадры горожане опубликовали в соцсетях 30 октября.По словам местных жителей, рыба оказалась нездоровой. На кадрах видно, что на брюхе речного обитателя появились красные волдыри.- Похоже на какую-то болезнь, - добавил местный рыбак.Вероятно, рыба стала выглядеть плохо из-за заражения паразитами. Не исключено, что она могла пострадать от браконьерской буры. Крупный крюк вспорол брюхо, и улов погиб.При каких обстоятельствах рыба погибла, не сообщается.Напомним, ранее профессор РАН сообщал, что из-за роста солености Азовского моря рыбы могут заразиться морскими и эвригалинными видами паразитов.