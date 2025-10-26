Новости
В Ростовской области в начале ноября стартует сезон охоты на лис, зайцев-русаков
В Ростовской области в начале ноября стартует сезон охоты на лис, зайцев-русаков, корсаков и енотовидных собак. Сведения о сроках проведения осенней охоты были обнародованы администрацией области.

На зайца-русака можно охотиться до конца этого месяца, но без применения огнестрела. С первого ноября разрешается охота на енотовидную собаку, лису и корсака. Период охоты на этих зверей продлится до 28 февраля следующего года.

Вместе с тем продолжается отстрел фазанов, водоплавающих птиц, серой куропатки, вальдшнепа и серой вороны.

Для законного участия в охоте необходимо иметь охотничий билет, разрешение на право хранения и ношения охотничьего оружия, а также разрешение на добычу охотничьих видов и охотничью путевку.
