Фото: Нейросеть

В Ростовской области в начале ноября стартует сезон охоты на лис, зайцев-русаков, корсаков и енотовидных собак. Сведения о сроках проведения осенней охоты были обнародованы администрацией области.На зайца-русака можно охотиться до конца этого месяца, но без применения огнестрела. С первого ноября разрешается охота на енотовидную собаку, лису и корсака. Период охоты на этих зверей продлится до 28 февраля следующего года.Вместе с тем продолжается отстрел фазанов, водоплавающих птиц, серой куропатки, вальдшнепа и серой вороны.Для законного участия в охоте необходимо иметь охотничий билет, разрешение на право хранения и ношения охотничьего оружия, а также разрешение на добычу охотничьих видов и охотничью путевку.