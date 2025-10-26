Новости
Массовые отключения радио и тв сигнала ожидают жителей Ростовской области в конце октября

В последних числах октября для жителей Ростовской области ожидаются значительные перерывы в работе теле- и радиоканалов. Об этом заранее сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

Согласно обнародованной информации, 27 октября в городе Шахты с 10:00 до 19:00 вероятны временные приостановки вещания. В этот же день, но в период с 11:00 до 17:00, жители хутора Камышева Зимовниковского района останутся без доступа к теле- и радиосигналу.

По сведениям на 28 октября, в Матвеево-Курганском районе, в селе Анастасиевка, и в Орловском районе, в хуторе Камышевке, намечены кратковременные отключения: с 10:00 до 16:00 и с 11:00 до 17:00 соответственно.

29 октября в аналогичный временной промежуток прекратится передача телерадиосигнала для населения городов Гуково и Семикаракорск. Подобные сбои коснутся села Ефремовка, расположенного в Неклиновском районе, 30 октября с 10:00 до 16:00. А 31 октября с 11:00 до 17:00 – хутора Зеленовка в Тарасовском районе.

Жителям Белой Калитвы необходимо быть готовыми к небольшим помехам в трансляции в период с 27 по 31 октября с 8:00 до 17:00.
фото: DonDay
