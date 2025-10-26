Колоссальная пробка образовалась из-за ДТП и дорожных работ в Ростовской области

Фото: Яндекс.Карты

В Ростовской области сложилась критическая ситуация на дорогах: из-за ремонтных мероприятий и аварии образовался огромный затор, полностью заблокировавший движение. Пробка растянулась на 25 километров, ее начало зафиксировано у поселка Глубокого, а конец почти достиг Тарасовского.По данным "Яндекс.Карт", ДТП произошло днем 26 октября в Тарасовском районе, недалеко от 888-го километра трассы М-4 "Дон". Кроме того, на этом участке ведутся работы по ремонту дорожного полотна. Общая протяженность затора оценивается в 25 километров.Водителям, планирующим поездки по трассе "Дон" в Ростовской области, настоятельно советуют временно воздержаться от посещения указанного района.