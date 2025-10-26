Ноябрьские выплаты придут ростовчанам досрочно

фото: DonDay

В связи с приближающимися ноябрьскими праздниками Социальный фонд России (СФР) заранее профинансирует выплату детских пособий семьям, которым обычно средства поступают в начале месяца.Таким образом, уже в первый день ноября родители смогут получить выплаты за октябрь: универсальное пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих, ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, а также пособие детям военнослужащих-срочников.Тем, кто получает пособия на банковский счет, деньги поступят раньше привычного. Получатели через почтовые отделения получат средства с 3 по 25 ноября, согласно графику работы их почтового отделения.Работающие родители, получающие пособие по уходу за ребенком до полутора лет, также получат выплату досрочно. Обычно выплата осуществляется 8-го числа, но поскольку в ноябре это суббота, выплата будет произведена 7 ноября, в пятницу.Семьи, получающие ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, получат средства по обычному графику – 5 ноября, в первый рабочий день после праздников.Стоит напомнить, что СФР для удобства граждан осуществляет выплаты большинства детских пособий в единый день. 3-го числа каждого месяца средства за предыдущий период поступают на счета тех, кто выбрал безналичный расчет. Если дата выплаты приходится на праздник или выходной, СФР переводит средства заранее. Доставка Почтой России – с 3-го по 25-е число, с учетом графика работы почтовых отделений.Кроме того, пенсионерам, получающим пенсию 3 и 4 ноября, также будет произведено досрочное начисление – 1 ноября. С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. В СФР уточнили, что это касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Те, кто получает пенсию через «Почту России», получат ее с 3 по 25 ноября, в зависимости от графика работы их отделения.