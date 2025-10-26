Новости
В Ростовской области грузовик сбил насмерть 71-летнего пешехода

В Ростовской области пожилой мужчина 71 года стал жертвой дорожного происшествия с участием грузового транспорта. Об этом сообщили в областном отделении Государственной инспекции по безопасности дорожного движения.

Несчастный случай произошел сегодня, 26 октября, примерно в 6 часов утра на трассе, соединяющей Волгоград, Каменск-Шахтинский и Луганск. По предварительным данным, 51-летний водитель за рулем грузового автомобиля "ФАВ" ехал по темному участку дороги. В это же время по обочине двигался 71-летний пешеход. Из-за плохой видимости водитель грузовика не смог вовремя среагировать и допустил наезд на пешехода.

К сожалению, от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
Фото: Госавтоинспекция РО
