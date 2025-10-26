Донским автомобилистам дали советы по подготовке машин к холодам
С приходом холодной погоды эксплуатация автомобиля сопряжена с рядом трудностей: моторное масло становится более вязким, аккумулятор теряет мощность, а кузов и тормозная система подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды. Подготовка машины к зимнему сезону – это не просто предосторожность, а насущная необходимость для обеспечения безопасной езды и увеличения срока службы транспортного средства. Опытный автомеханик Антон Краснов из Ростовской области поделился с новостным порталом DonDay советами по грамотной подготовке автомобиля к зиме.
Тщательная подготовка к зиме является решающим этапом для предотвращения поломок и преждевременного износа, что особенно актуально в холодное время года.
"Зимние условия подвергают все узлы и агрегаты автомобиля серьезным испытаниям: двигателю приходится запускаться в условиях загустевшего масла, аккумулятор работает на пределе своих возможностей, а лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия песка, соли и химических реагентов", – подчеркивает Антон.
Резкие колебания температуры, повышенная влажность и сокращение продолжительности светового дня также создают дополнительные трудности при эксплуатации автомобиля.
"Даже незначительные дефекты, которые летом могут остаться незамеченными, зимой способны быстро перерасти в серьезные проблемы. Например, небольшая трещина на лобовом стекле под воздействием мороза может значительно увеличиться, а старый аккумулятор может окончательно выйти из строя с наступлением первых заморозков", – предупреждает специалист.
Заблаговременная подготовка позволяет сэкономить не только деньги, но и время. Антон отмечает, что в октябре-ноябре автосервисы еще не перегружены, поэтому все необходимые работы можно выполнить в спокойной обстановке: заменить моторное масло, проверить состояние аккумулятора, провести диагностику подвески и установить зимние шины. Таким образом, вы будете полностью готовы к любым зимним испытаниям.
Первое и самое важное правило – установка зимних шин. Рекомендуется менять резину, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +5…+7 градусов Цельсия.
Низкие температуры отрицательно влияют на эффективность работы аккумулятора. Напряжение должно быть не ниже 12,5 В при неработающем двигателе и около 14 В при заведенном. Необходимо очистить клеммы аккумулятора от коррозии и проверить уровень электролита. Наличие признаков неисправности – это веский повод для зарядки или замены аккумулятора, особенно если он эксплуатируется более 4-5 лет.
Настоятельно рекомендуется заменить моторное масло до наступления заморозков, особенно если автомобиль проехал более 8 тысяч километров после последней замены. Также важно проверить состояние воздушного фильтра.
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) необходима, если она помутнела, изменила цвет или в ней появился осадок. Стандартные антифризы рекомендуется менять каждые два года, а карбоксилатные – каждые пять лет.
Необходимо проверить систему отопления салона, убедиться в исправности вентилятора и контролировать температуру подаваемого воздуха. Рекомендуется осмотреть радиатор отопителя и соединительные патрубки. Также следует заменить салонный фильтр, так как загрязненный фильтр снижает интенсивность воздушного потока. Замените или очистите воздушный фильтр двигателя.
Дорожная соль и химические реагенты, используемые зимой, могут повредить лакокрасочное покрытие кузова. Необходимо обработать сколы краски, защитить лакокрасочное покрытие с помощью полировки, а нижнюю часть кузова – антигравийным покрытием. Обработайте стекла, фары и зеркала специальными защитными средствами.
Зимой крайне важно обеспечить безопасные условия для передвижения на автомобиле.