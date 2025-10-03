На Дону с 4 октября стартует сезон охоты на на фазана и вальдшнепа

Фото: Нейросеть

В Ростовской области, начиная с 4 октября, открывается сезон охоты на фазанов и вальдшнепов. Данные сведения были обнародованы Министерством природных ресурсов региона.Охота будет разрешена с 4 октября по 31 декабря на всей территории области, за исключением особо охраняемых природных территорий.Охотникам необходимо помнить, что во время охоты на фазанов нельзя добывать самок. Использование охотничьих собак допускается только при условии соответствия породе (сеттеры, лайки, терьеры, таксы).