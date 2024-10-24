В Ростовской области с 2 ноября откроют сезон охоты на корсаков, лисиц и енотовидных собак

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В Ростовской области можно будет охотиться на млекопитающих семейства псовых. Об этом сообщили в Министерстве природы Ростовской области.Сезон охоты стартует с 2 ноября 2024 года и продлится до 28 февраля 2025 года. В этот период жители донского региона могут вылавливать в неограниченном количестве лисиц и енотовидных псов. Корсаков разрешено отстреливать не более двух особей в день, а за сезон - не более пяти.Напомним, что на прошлой неделе стартовал сезон охоты на зайцев-русаков. На данный вид зайцеобразных можно охотиться только с помощью борзых собак.