Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области с 2 ноября откроют сезон охоты на корсаков, лисиц и енотовидных собак

В Ростовской области с 2 ноября откроют сезон охоты на корсаков, лисиц и енотовидных собак

В Ростовской области можно будет охотиться на млекопитающих семейства псовых. Об этом сообщили в Министерстве природы Ростовской области.

Сезон охоты стартует с 2 ноября 2024 года и продлится до 28 февраля 2025 года. В этот период жители донского региона могут вылавливать в неограниченном количестве лисиц и енотовидных псов. Корсаков разрешено отстреливать не более двух особей в день, а за сезон - не более пяти.

Напомним, что на прошлой неделе стартовал сезон охоты на зайцев-русаков. На данный вид зайцеобразных можно охотиться только с помощью борзых собак.
Фото: Минприроды ПО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.