За прошедшие сутки пожарные подразделения на Дону потушили 10 пожаров

фото: DonDay

В Ростовской области за прошедшие сутки, 25 октября, пожарные расчеты ликвидировали 10 очагов возгорания. Об этом проинформировали в пресс-службе областного управления МЧС.В частности, за последние 24 часа спасатели выезжали на девять пожаров, возникших по техногенным причинам, и один природный пожар. Благодаря оперативным действиям, из огня были спасены три человека. Помимо этого, сотрудники МЧС участвовали в устранении последствий четырех автомобильных аварий.В общей сложности, в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ростовской области были задействованы 124 сотрудника и 31 единица специализированной техники.Следует отметить, что днем 25 октября в станице Кагальницкой произошло крупное возгорание. Огонь охватил торговые павильоны на площади 300 квадратных метров.