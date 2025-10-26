В Ростове уже больше месяца ищут пропавшего без вести 29-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону не прекращаются интенсивные мероприятия по розыску 29-летнего Дмитрия Ибрагимова, пропавшего без вести более месяца назад. Последние достоверные данные о его местонахождении датируются 14 сентября.В середине сентября Дмитрий ушел из дома, и с тех пор его близкие и родные не теряют надежды на его благополучное возвращение. К поисковым операциям присоединились сотрудники полиции и волонтерские организации.Описание внешности Дмитрия: рост - около 172 сантиметров, среднее телосложение, тёмные волосы и карие глаза.Данные о том, во что был одет пропавший ростовчанин в день исчезновения, отсутствуют.Если вы узнали этого человека на фото или владеете какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просим незамедлительно сообщить в правоохранительные органы или позвонить на бесплатную горячую линию: 8-800-700-54-52.