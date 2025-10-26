В жутком пожаре неподалеку от Ростова погиб 55-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Неклиновском районе произошла трагедия: в селе Грузиновка 25 октября в огне погиб мужчина 55 лет.В течение дня в жилище отмечались скачки напряжения. Выяснилось, что владелец дома длительное время пытался починить изношенную электропроводку своими силами.Когда пламя охватило дом, супруги находились в состоянии сна. Жену разбудил резкий запах дыма, и она немедленно попыталась разбудить мужа. Однако мужчина не просыпался.Спасти его не удалось, женщина выбила окно и сумела выбраться из горящего дома. К прибытию пожарных огонь охватил территорию в 50 квадратных метров.На место трагедии направили восемь сотрудников пожарной службы и две единицы специализированной техники.Предварительной причиной возгорания, по заключению дознавателя МЧС России, стало короткое замыкание в электрической сети.