В жутком пожаре неподалеку от Ростова погиб 55-летний мужчина

В Неклиновском районе произошла трагедия: в селе Грузиновка 25 октября в огне погиб мужчина 55 лет.

В течение дня в жилище отмечались скачки напряжения. Выяснилось, что владелец дома длительное время пытался починить изношенную электропроводку своими силами.

Когда пламя охватило дом, супруги находились в состоянии сна. Жену разбудил резкий запах дыма, и она немедленно попыталась разбудить мужа. Однако мужчина не просыпался.

Спасти его не удалось, женщина выбила окно и сумела выбраться из горящего дома. К прибытию пожарных огонь охватил территорию в 50 квадратных метров.

На место трагедии направили восемь сотрудников пожарной службы и две единицы специализированной техники.

Предварительной причиной возгорания, по заключению дознавателя МЧС России, стало короткое замыкание в электрической сети.
Фото: ГУ МЧС РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
