Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Открытки и поздравления с Днем автомобилиста для ростовчан

Открытки и поздравления с Днем автомобилиста для ростовчан

В последнее воскресенье октября жители Ростовской области отмечают профессиональный праздник – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который до 2012 года носил название Дня автомобилиста.

Согласно статистическим данным, около 95% пассажирских перевозок в регионе осуществляются с использованием автомобильного и городского электрического транспорта. В торжествах по случаю Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта примут участие свыше 5 тысяч сотрудников транспортных предприятий области. Примечательно, что каждый третий житель Дона является владельцем личного автомобиля. Интернет-издание DonDay подготовило поздравительные открытки и тексты для автомобилистов.

Любимому:

С Днём автомобилиста, мой дорогой! Ты – настоящий мастер вождения, мой надежный спутник и верный друг. Желаю тебе безопасных и приятных поездок. Пусть на твоем пути всегда будут свободные дороги, доступные цены на бензин и приятные попутчики. Спасибо за наши совместные путешествия. Пусть машина тебя не подводит, а удача сопутствует во всех делах.

Родственникам:

Поздравляю вас с Днём автомобилиста! Желаю ровных дорог, безопасных поездок и приятных впечатлений в пути. Пусть бензобак всегда будет полон, светофор – зеленым, а попутчики – надежными. Пусть автомобили служат долго, а поездки приносят только положительные эмоции. Берегите себя и всегда возвращайтесь домой целыми и невредимыми. Счастья, здоровья и безопасных дорог!

Коллегам:

От всей души поздравляю вас с Днём автомобилиста! Желаю безопасных и приятных поездок, а дорога пусть ведёт к успеху и новым достижениям. Пусть ваш автомобиль радует надежностью, а на пути встречаются только хорошие люди. Вы – не только профессионалы своего дела, но и замечательные водители. Пусть каждый день за рулем приносит положительные эмоции и впечатления! Счастья, здоровья и новых свершений!
Фото: Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.