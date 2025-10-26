Открытки и поздравления с Днем автомобилиста для ростовчан

Фото: Нейросеть

В последнее воскресенье октября жители Ростовской области отмечают профессиональный праздник – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который до 2012 года носил название Дня автомобилиста.Согласно статистическим данным, около 95% пассажирских перевозок в регионе осуществляются с использованием автомобильного и городского электрического транспорта. В торжествах по случаю Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта примут участие свыше 5 тысяч сотрудников транспортных предприятий области. Примечательно, что каждый третий житель Дона является владельцем личного автомобиля. Интернет-издание DonDay подготовило поздравительные открытки и тексты для автомобилистов.Любимому:С Днём автомобилиста, мой дорогой! Ты – настоящий мастер вождения, мой надежный спутник и верный друг. Желаю тебе безопасных и приятных поездок. Пусть на твоем пути всегда будут свободные дороги, доступные цены на бензин и приятные попутчики. Спасибо за наши совместные путешествия. Пусть машина тебя не подводит, а удача сопутствует во всех делах.Родственникам:Поздравляю вас с Днём автомобилиста! Желаю ровных дорог, безопасных поездок и приятных впечатлений в пути. Пусть бензобак всегда будет полон, светофор – зеленым, а попутчики – надежными. Пусть автомобили служат долго, а поездки приносят только положительные эмоции. Берегите себя и всегда возвращайтесь домой целыми и невредимыми. Счастья, здоровья и безопасных дорог!Коллегам:От всей души поздравляю вас с Днём автомобилиста! Желаю безопасных и приятных поездок, а дорога пусть ведёт к успеху и новым достижениям. Пусть ваш автомобиль радует надежностью, а на пути встречаются только хорошие люди. Вы – не только профессионалы своего дела, но и замечательные водители. Пусть каждый день за рулем приносит положительные эмоции и впечатления! Счастья, здоровья и новых свершений!