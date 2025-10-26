Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в ночь на 26 октября был объявлен «желтый» уровень опасности из-за БПЛА

В Ростовской области в ночь на 26 октября был объявлен «желтый» уровень опасности из-за БПЛА

По причине активности дронов в Ростовской области в ночь на 26 октября был введен «желтый» уровень опасности. Данная информация распространяется через каналы мониторинга.

Введение подобного режима информирует о фиксации беспилотных летательных аппаратов в пределах области.

В связи с объявлением об опасности населению рекомендовано сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на проверенные сведения, исходящие от официальных органов власти.

Одновременно с оповещением о потенциальной угрозе, исходящей от беспилотников, в Ростове были введены временные ограничения на использование мобильного интернета.

Подобная мера была реализована в целях обеспечения безопасности жителей.
Фото: Купол России
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.