В Ростовской области в ночь на 26 октября был объявлен «желтый» уровень опасности из-за БПЛА

Фото: Купол России

По причине активности дронов в Ростовской области в ночь на 26 октября был введен «желтый» уровень опасности. Данная информация распространяется через каналы мониторинга.Введение подобного режима информирует о фиксации беспилотных летательных аппаратов в пределах области.В связи с объявлением об опасности населению рекомендовано сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на проверенные сведения, исходящие от официальных органов власти.Одновременно с оповещением о потенциальной угрозе, исходящей от беспилотников, в Ростове были введены временные ограничения на использование мобильного интернета.Подобная мера была реализована в целях обеспечения безопасности жителей.