В Ростовской области в ночь на 26 октября был объявлен «желтый» уровень опасности из-за БПЛА
По причине активности дронов в Ростовской области в ночь на 26 октября был введен «желтый» уровень опасности. Данная информация распространяется через каналы мониторинга.
Введение подобного режима информирует о фиксации беспилотных летательных аппаратов в пределах области.
В связи с объявлением об опасности населению рекомендовано сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на проверенные сведения, исходящие от официальных органов власти.
Одновременно с оповещением о потенциальной угрозе, исходящей от беспилотников, в Ростове были введены временные ограничения на использование мобильного интернета.
Подобная мера была реализована в целях обеспечения безопасности жителей.