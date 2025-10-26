В Ростовской области ровно 137 лет назад была заложена первая донская судостроительная верфь

Фото: кублог, Ростов берег, соцсети

В Ростовской области 26 октября отмечается 137-я годовщина с момента основания первой донской верфи по строительству судов. Инициатива создания судостроения в этом регионе неразрывно связана с именем предпринимателя Дмитрия Александровича Пастухова.Уроженец Ярославля Дмитрий Пастухов был сыном потомственного почетного гражданина А. М. Пастухова. Он получил образование в Санкт-Петербургской коммерческой школе Святой Анны. Получив в наследство от отца капитал и недвижимость, он вместе с братом Николаем переехал в Петербург, где они стали сооснователями Волжско-Камского коммерческого банка.В 1870-х годах Пастухов приобрел антрацитовые шахты в районе Сулина, а затем возвел там чугуноплавильный и железоделательный завод, ставший крупнейшим предприятием в регионе.В 1870 году он выкупил и объединил два ростовских завода: чугунолитейный и механический. Пастухов планировал организовать первое в Российской империи производство на основе антрацитовой плавки на юге страны, вблизи станции Сулин, где были обнаружены залежи угля и железной руды и активно развивалось железнодорожное сообщение.Сулинский завод быстро стал ведущим донским промышленным центром. К началу 1890-х годов на нем работали около двух тысяч человек, обеспечивая более 60% промышленного производства Области войска Донского. Завод производил элементы строительных конструкций, которые до сих пор встречаются в городе.Пастухов стал первопроходцем во многих областях. Выросший на Волге, он с детства был знаком с судами и перешел к судостроению.Завод Пастухова находился на берегу Дона, но железная дорога мешала строительству верфи. Было решено искать новое место рядом с заводом. Левый берег, принадлежавший Нахичевани, привлек внимание.При выборе места для стапеля необходимо было учитывать рельеф, чтобы избежать затопления при низовых и верховых ветрах. Участок был найден на месте бывших турецких мастерских. С разрешения городских властей Пастухов начал строительство временных цехов и эллинга. Так, 26 октября 1888 года была заложена основа первой донской судостроительной верфи.Суда, созданные на верфи: «Донец», «Ростов», «Казак», «Казачка» и «Святополк-Мирский», были лучшими на Дону. Его паровые шхуны и баржи ходили в Черном, Каспийском и Средиземном морях. К 50-м годам Пастухов владел пароходом «Дмитрий» и множеством барж.Спуск шхуны «Антрацит» стал важным событием в 1889 году. Предполагалось, что она станет самым вместительным судном в Азовском море. В июне 1889 года состоялось торжественное освящение судна.В 1900 году на верфи работали до пятисот человек, а годовой объем производства превышал миллион рублей.В 1905 году забастовки вынудили Пастухова закрыть верфь и завод. После революции предприятие возобновило работу, но дела на верфи шли хуже.Пастухов скончался в 1909 году и был похоронен в Ростове-на-Дону.