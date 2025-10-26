На Дону мужчина застрелил свою супругу из охотничьего ружья
В Ростовской области произошла ужасная трагедия: житель региона убил свою супругу, использовав для этого охотничье оружие. Об этом сообщает информационное агентство DonDay.
Трагическое событие случилось 24 октября в Аксайском районе, в одном из поселков неподалеку от Аксая. По данным источника, Александр (имя изменено) вернулся домой после отпуска. Во время вечерней трапезы между ним и его женой вспыхнула ссора. Словесная перебранка переросла в ожесточенный конфликт, после чего ситуация вышла из-под контроля.
Существует предположение, что во время ссоры жена пыталась выхватить ружье, а муж старался этому воспрепятствовать. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел. По другой версии, муж целенаправленно выстрелил супруге в голову.
Женщина погибла на месте. Александр был задержан сотрудниками полиции.