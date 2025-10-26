В одном из жестких ДТП на трассе в Ростовской области один человек погиб и трое пострадали

Фото: Госавтоинспекция РО

На трассе, связывающей Ростов-на-Дону и Волгодонск, зарегистрировано крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а еще трое получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.Несчастный случай произошел около 8 утра в Багаевском районе. По предварительным данным, пятидесятилетний водитель автомобиля «Нива Chevrolet» двигался в сторону Волгодонска. Из-за сложной обстановки на дороге, вызванной густым туманом, он попытался обогнать едущую впереди машину. В процессе обгона «Нива» оказалась на встречной полосе, где произошло столкновение с автомобилем «ГАЗель», за рулем которого находился 39-летний мужчина.С глубоким сожалением сообщается о смерти 53-летнего пассажира «Нивы» на месте столкновения. Кроме того, водитель «Нивы» и ехавший с ним 15-летний подросток, а также 38-летний пассажир «ГАЗели» получили ранения различной степени тяжести.