Топ необычных лотов, которые выставили на торгах в Ростовской области

Фото: ГИС Торги

В Ростовской области на аукционах предлагается широкий спектр объектов, от скромных торговых точек до оборудования для сельского хозяйства. Часть активов продается для покрытия задолженностей, в то время как другие объекты выставляются на торги местными органами власти в рамках приватизационных инициатив.Так, на торги выставлено имущество АО «Глубокинский кирпичный завод», зарегистрированного в Ростовской области в 1992 году. Иск о банкротстве был подан налоговой службой в 2023 году из-за долга 1,6 миллиона рублей. В качестве отдельного лота предлагаются недостроенное пятиэтажное здание и земельный участок в поселке Глубоком, начальная цена составляет 9,2 миллиона рублей. Прием заявок завершается 3 октября, итоги торгов будут объявлены через пять дней.Среди предлагаемых лотов – водонапорная башня в Волгодонске, чья стартовая цена составляет 4,7 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 10 ноября. Предполагается, что этот, возможно, знаковый для города объект, будет демонтирован, а на его месте появится новый коммерческий объект. Башня была построена в 50-х годах прошлого века и использовалась для водоснабжения жилых домов и заправки паровозов. С развитием централизованного водоснабжения и отказом от паровозов, башня утратила свою функцию и пришла в запустение.В Новочеркасске администрация города реализует через аукцион подвал, первый и второй этажи сгоревшего здания поликлиники, являющегося объектом культурного наследия. Общая площадь составляет 130,3 квадратного метра, а начальная стоимость лота – 6,7 миллиона рублей. Заявки принимаются до 1 ноября, итоги будут подведены через неделю после окончания приема заявок. Данные помещения неоднократно выставлялись на торги, причем первоначальная цена достигала 17,6 миллиона рублей, но покупателей не нашлось.