С 1 октября на Дону открывается сезон охоты на несколько видов диких животных

Фото: Нейросеть

Начиная с 1 октября, в Ростовской области открывается охотничий сезон на несколько видов диких животных. Данные сведения были обнародованы Министерством природных ресурсов области.Уже в эту среду охотники получат возможность добывать благородного и пятнистого оленей, а также европейскую косулю. Период охоты на указанные виды, охватывающий все возрастные категории и полы, продлится до 10 января 2026 года.Вдобавок с первого дня октября становится легальной охота на бобра и выдру. Важно подчеркнуть, что сезон охоты на этих зверей завершится 28 февраля 2026 года.Для законной охоты необходимо иметь при себе определенный пакет документов: охотничий билет, разрешение на владение и применение охотничьего оружия, а также при необходимости - путевку и разрешение на отстрел дичи.