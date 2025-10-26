Новости
В ночь на 26 октября на Дону объявили беспилотную опасность

В ночь на 26 октября в Ростовской области было выпущено экстренное предупреждение о вероятной опасности атаки беспилотных аппаратов. Население региона получило соответствующие уведомления около 21:46 через систему оперативного оповещения населения.

Гражданам рекомендовали укрыться в безопасных местах и держаться подальше от окон.

Важно упомянуть, что в ночь перед этим, 25 октября, силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку трех дронов в окрестностях Матвеева Кургана.

Какие-либо разрушения на земле не зафиксированы. О пострадавших среди населения информация не поступала.
Фото: Donday
