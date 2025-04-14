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Ростовчане стали реже болеть гриппом и ОРВИ

Ростовчане стали реже болеть гриппом и ОРВИ
Ростовчане стали реже болеть гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Роспротребнадзоре.

По данным ведомства, количество заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями было ниже эпидемиологического порога на 27,5%, а также на 6,1% меньше, чем предыдущей неделе. Среди заболевших более половины — это взрослые.

Важно подчеркнуть, что в Ростовской области 15-ю неделю с начала года показатель заболеваемости ниже эпидемиологического порога на 52,6%. Наблюдается тенденция к уменьшению числа заболевших во всех возрастных категориях.

В структуре циркулирующих вирусов преобладают вирусы не гриппозной этиологии (риновирус, сезонный короновирус, бокавирус, РС-вирус) при продолжающейся циркуляции вирусов гриппа.
Фото: Дондей
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