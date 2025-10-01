Новости
Какие вирусы зафиксировали в Ростовской области в середине осени

В Ростовской области выявлены четыре типа вирусов, активно распространяющихся в регионе. Об этом информирует региональный Роспотребнадзор.

В регионе циркулируют вирусы негриппозной этимологии: риновирус, сезонные коронавирусы, бокавирус и РС-вирус.

- На конец сентября заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышает пороговых значений, - добавили в ведомстве.

Хотя эпидемиологическая ситуация остается стабильной, важно не забывать о мерах профилактики заболеваний. Ранее врач Алла Молчанова давала советы по предотвращению вирусных инфекций.
Фото: Дондей
