Какие вирусы зафиксировали в Ростовской области в середине осени
В Ростовской области выявлены четыре типа вирусов, активно распространяющихся в регионе. Об этом информирует региональный Роспотребнадзор.
В регионе циркулируют вирусы негриппозной этимологии: риновирус, сезонные коронавирусы, бокавирус и РС-вирус.
- На конец сентября заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышает пороговых значений, - добавили в ведомстве.
Хотя эпидемиологическая ситуация остается стабильной, важно не забывать о мерах профилактики заболеваний. Ранее врач Алла Молчанова давала советы по предотвращению вирусных инфекций.