В Ростовской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Ростовской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей на 23%, по данным регионального Роспотребнадзора.

Как отметили специалисты, уровень острых респираторных заболеваний в регионе не превышал пороговых значений.

Преобладающими среди циркулирующих вирусов оказались респираторные инфекции, не связанные с гриппом: риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и респираторно-синцитиальные вирусы.
