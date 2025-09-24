В Ростовской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Ростовской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей на 23%, по данным регионального Роспотребнадзора.
Как отметили специалисты, уровень острых респираторных заболеваний в регионе не превышал пороговых значений.
Преобладающими среди циркулирующих вирусов оказались респираторные инфекции, не связанные с гриппом: риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и респираторно-синцитиальные вирусы.