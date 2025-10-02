Ростовчане показали трещину размером с руку в стене дома на Ивановского

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону жительница пострадавшего дома по улице Ивановского наглядно показала критичность положения. Об этом сообщил новостной портал Donday.Пятиэтажное здание, расположенное по адресу: Ивановского, 34, буквально испещрено расползающимися трещинами. Обитатели дома обеспокоены тем, что стена может рухнуть в любой момент. Ночью масштабы повреждений были менее заметны из-за недостаточного освещения и спешки при эвакуации. Однако с рассветом масштаб разрушений стал очевиден. Женщина, живущая в третьем подъезде, поделилась видеозаписями, сделанными как внутри квартиры, так и снаружи. Внушительные сквозные трещины размером с ладонь производят удручающее впечатление.Примечательно, что дом до сих пор официально не признан аварийным, хотя признаки разрушения наблюдаются уже три года.Если эксперты все же признают дом непригодным для жизни, жильцов переселят, предоставив компенсацию за их собственность. Вероятно, это коснется и обитателей смежных подъездов, состояние которых считается удовлетворительным.