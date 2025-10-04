Жители двух подъездов дома на Ивановского почти трое суток сидят безгаза

Фото: DonDay

Жители двух подъездов дома на Ивановского почти трое суток сидят без газа. Информацией поделилась собственница комнаты второго подъезда.По словам Ирины К., газа так и не подключили к двум подъездам. Информацию, когда вернут ресурс не уточнили.- Все мы понимаем сложность и серьезность ситуации, - отмечает Ирина. - С работы принесла электрическую плитку, пока держимся. Пугает, конечно, неизвестность.Напомним, что вечером 1 октября жители третьего подъезда увидели сквозную трещину в доме. Люди вызвали экстренные службы, после обследования принято решение эвакуировать людей третьего подъезда. Собственникам предоставили маневренный фонд.В целях безопасности отключили газ во всем доме. Необходимый ресурс вернут только после заключение экспертов об аварийности дома. Такая процедура может занять от 10 до 30 дней.Как отметили представители администрации, на данный момент рассматривают альтернативную схему подключения.