Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жильцы дома на Ивановского в Ростове показали условия в маневренном фонде

Жильцы дома на Ивановского в Ростове показали условия в маневренном фонде
Жильцы дома на Ивановского в Ростове показали условия в маневренном фонде. Об этом сообщает портал DonDay.

1 октября в доме №34 в третьем подъезде обнаружили трещину. Жильцы вызвали экстренные службы, на место прибыли специалисты, после осмотра проживавших в данном подъезде эвакуировали. Состояние двух других признали удовлетворительным.

Людей разместили в маневренном фонде: на Оганова, Суворовском и Вересаева. Марина М. поделилась фотографией квартиры с последнего ЖК. Как отметила девушка, в помещении проживают трое человек: она с мамой и еще одна женщина с другого аварийного дома.

- Условия хорошие, всё есть, - отметила Марина.

Владельцы комнат оценили временное жилье лучше прежнего.

Проживавшие в остальных двух подъездах пока в тревожном ожидании. В случае если дом признают аварийным, то расселять всех жителей дома.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.