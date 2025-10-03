Фото: Дондей

Жильцы дома на Ивановского в Ростове показали условия в маневренном фонде. Об этом сообщает портал DonDay.1 октября в доме №34 в третьем подъезде обнаружили трещину. Жильцы вызвали экстренные службы, на место прибыли специалисты, после осмотра проживавших в данном подъезде эвакуировали. Состояние двух других признали удовлетворительным.Людей разместили в маневренном фонде: на Оганова, Суворовском и Вересаева. Марина М. поделилась фотографией квартиры с последнего ЖК. Как отметила девушка, в помещении проживают трое человек: она с мамой и еще одна женщина с другого аварийного дома.- Условия хорошие, всё есть, - отметила Марина.Владельцы комнат оценили временное жилье лучше прежнего.Проживавшие в остальных двух подъездах пока в тревожном ожидании. В случае если дом признают аварийным, то расселять всех жителей дома.