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Жители Ростова пожаловались на разбитый подземный переход в центре города

Жители Ростова пожаловались на разбитый подземный переход в центре города
Жители Ростова пожаловались на разбитый подземный переход в центре города. Кадрами поделились местные жители в социальных сетях 7 апреля.

На снимках видно, что подземка на пересечении проспекта Буденновского и улицы Московской давно нуждается в ремонте. Пол тоннеля стремительно начал разрушаться. Гранитная тротуарная плитка пошла глубокими трещинами и рассыпалась на мелкие кусочки. Местные жители опасаются, что кто-то может споткнуться и упасть.

Люди обеспокоены данной проблемой и просят местную власть обратить на это внимание.
Фото: Соцсети
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