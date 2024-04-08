Фото: Соцсети

Жители Ростова пожаловались на разбитый подземный переход в центре города. Кадрами поделились местные жители в социальных сетях 7 апреля.На снимках видно, что подземка на пересечении проспекта Буденновского и улицы Московской давно нуждается в ремонте. Пол тоннеля стремительно начал разрушаться. Гранитная тротуарная плитка пошла глубокими трещинами и рассыпалась на мелкие кусочки. Местные жители опасаются, что кто-то может споткнуться и упасть.Люди обеспокоены данной проблемой и просят местную власть обратить на это внимание.