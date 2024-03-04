Ростовское бывшее училище ракетных войск стремительно разрушается

Фото: Ростов. ру

Строение инженерного училища ракетных войск имени главного маршала артиллерии Неделина в Ростове-на-Дону оказалось на грани полного разрушения. Жительница этого района обратилась в редакцию Donday с жалобой.Здание, находящееся на улице Нагибина, 24, представляет угрозу для прохожих. Бетонные куски регулярно падают с его фасада на тротуар. Каждый день сотни людей, включая детей, мам с колясками и пожилых людей, проходят мимо этого заброшенного учебного заведения.Местные жители настаивают на том, чтобы власти приняли меры по устранению проблемы, чтобы не допустить случайного травмирования прохожих крупными обломками.Инженерное училище в Ростове было основано в 1951 году и включало в себя 26 кафедр, пять научно-исследовательских лабораторий, научно-вычислительную лабораторию, подразделения обеспечения и учебный полигон РВИ. Однако в 2011 году это образовательное учреждение было закрыто. Власти прикрыли стены бывшего училища тентом, чтобы скрыть их обветшалый вид от глаз наблюдателей.