В Ростове установили шлагбаум перед мостом на улице Малиновского

Перед мостом на Малиновского в Ростове установили шлагбаум. Конструкцией перегородили проезд 20 января.Теперь оставить автомобили у путепровода могут лишь те, кто работает в непосредственной близости к нему. У шлагбаума стоит человек, который спрашивает у водителей, трудятся ли они неподалеку от моста. Это и является своеобразным пропуском. Хотя на деле любой водитель может просто назвать ближайший условный адрес места работы.Ранее водители сокращали время в пути, заранее договариваясь с автомобилистами, которым нужно в ту же сторону. До моста они доезжали на одном транспорте, оставляли машину, переходили мост и садились в другую. Вероятно, именно из-за этого у путепровода стали собираться десятки автомобилей. Чтобы решить эту проблему, у переправы установили шлагбаум.Мост на Малиновского закрыли 4 января. В первый рабочий день, 11 января 2021 года, водители пытались найти пути объезда, простаивая в многокилометровых пробках. За прошедшие полторы недели город немного приспособился к новым условиям, однако восьмибалльные пробки по утрам стали обычным делом в Ростове-на-Дону.